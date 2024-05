Três-lagoenses se mobilizam para ajudar comunidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

A destruição provocada pelo temporal no Rio Grande do Sul desencadeou uma corrente de solidariedade em todo o país. Três Lagoas também está se unindo para auxiliar as famílias afetadas pelas chuvas.

Desde semana passada, fortes chuvas têm afetado o Rio Grande do Sul e já provocaram mais de 80 mortes. Dos 497 municípios gaúchos, 364 foram afetados. Cerca de 129 mil pessoas precisaram deixar as residências, e aproximadamente 20 mil encontram-se em abrigos, conforme os dados mais recentes divulgados pela Defesa Civil do estado, na segunda-feira (6).

Continue Lendo...

Em resposta ao caos, uma corrente de solidariedade está se espalhando por todo o país em busca de assistência humanitária. Em Três Lagoas, diversas instituições estão se mobilizando para arrecadar donativos essenciais destinados às famílias atingidas. O Lions Clube está encarregado de receber e organizar as doações, que serão enviadas ao Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da entidade, Luiz Eduardo dos Santos, compartilhou detalhes sobre essa ação. “Iniciamos esta campanha e convocamos a sociedade. Diversas entidades têm nos ajudado nessa mobilização, não somente com doações, mas também auxiliando na mão de obra para separar e dividir as arrecadações”.

Além das contribuições materiais, o Lions está necessitando de voluntários para auxiliar na separação dos itens doados. O presidente disse que a primeira remessa de produtos deve ser enviada para o Rio Grande do Sul até esta terça-feira (7).

A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina esclareceu que não há qualquer ação de fiscalização que restrinja o transporte de doações para os municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Foi repassada orientação a todos os fiscais catarinenses para liberarem imediatamente as cargas contendo donativos.

O Lions Clube fica localizado na avenida Capitão Olyntho Mancini, número 1474, no bairro Colinos. A unidade está disponível para receber doações e voluntários até quinta-feira (9), das 18h às 22h.

Veja a reportagem abaixo: