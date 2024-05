Vítimas no RS: saiba o que doar e confira alguns pontos de coleta em Três Lagoas

Desde o início da semana, várias instituições, em Três Lagoas, empresas privadas, comerciantes e estudantes se mobilizam em ações voluntárias voltadas às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Todos pedem diversos tipos de doações, como alimentos não perecíveis, agasalhos, itens de higiene pessoal, por exemplo, e se transformaram em ponto de coleta.

A Prefeitura de Três Lagoas também se uniu à campanha e o Paço Municipal se tornou ponto de coleta, nesta terça-feira (7). De acordo com o boletim divulgado hoje pela Defesa Civil, as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o dia 29 de abril deixaram um rastro de 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 feridos.

Continue Lendo...

O JPNews preparou uma lista dos itens que podem ser doados e de alguns pontos de coleta, em Três Lagoas. Confira abaixo, os detalhes da ação solidária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que doar?

Roupas, roupas íntimas, calçados, água, leite em pó, alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores, lençóis, material de higiene, lanternas (novas ou em boas condições), pilhas (novas).

Pontos de coleta

- Paço Municipal: avenida Antônio Trajano dos Santos, número 30, no Centro. Atendimento das 7h às 17h.

- Faculdades Integradas de Três Lagoas Aems: avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2750, no Distrito Industrial.

- Azul Cargo: Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, na avenida Filinto Müller, número 4000.

- Colégio Anglo: rua Egídio Thomé, número 2753, bairro Jardim Alvorada.

- Todas as escolas estaduais

- Kidy Calçados: avenida Ranulpho Marques Leal, Distrito Industrial.

- Grupo Escoteiro Guaicurus: avenida Felipe Jaime, número 220. Doações devem ser feitas no sábado (11), às 14h30.

- Rotary Club de Três Lagoas: rua Generoso Siqueira, número 740, no Centro.

- Lions Clube: avenida Capitão Olyntho Mancini, número 1.474, no bairro Colinos.

- Gauchão Restaurante: avenida Sobral, número 310, no bairro Vila dos Ferroviários.