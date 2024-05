Três Lagoas registra temperaturas acima da média e conta de energia preocupa população

Três Lagoas está enfrentando a terceira semana consecutiva de uma intensa onda de calor, com temperaturas de verão em pleno outono, o que nos obriga a redobrar a atenção com a conta de energia.

Em anos anteriores, nesta época, a cidade já teria registrado temperaturas amenas. Isso se deve à atual quarta onda de calor que atinge o estado de Mato Grosso do Sul, com temperaturas superiores a 35°C por dias consecutivos.

Segundo o mapa meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Três Lagoas continuará registrando picos de calor nos próximos dias. A meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes, explica que este cenário é resultado do sistema de alta pressão, onde frentes frias seguem sem conseguir avançar para o continente devido ao bloqueio atmosférico, que impede a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas.

De acordo com Valesca, pelos próximos dias, a temperatura máxima deve variar entre 33°C e 38°C, além da baixa umidade relativa do ar, que deve ficar entre 25% a 45%. A previsão é que a onda de calor se estenda até o dia 15 de maio.

Com os dias mais quentes, além dos cuidados com a saúde, é importante ficar atento ao consumo de energia elétrica. Muitas pessoas acabam utilizando mais o ar-condicionado, ventiladores e a geladeira, o que pode aumentar significativamente a conta de energia.

Na sorveteria da empresária Veruska Sardinha, por exemplo, há um misto de sentimentos: a felicidade pelo calor que impulsiona as vendas de sorvetes e picolés, mas também a preocupação com as contas. São oito freezers e a geladeira, além das luzes, que consomem energia.

Veruska compartilha algumas estratégias que utiliza para economizar. “Adotamos alguns macetes, o primeiro é colocar os freezers na energia 220V ao invés de 110V. Se tiver clientes na loja, nós mantemos a luz acesa, mas caso não tenha, nós deixamos as luzes apagadas. Nós servimos água para nossos clientes, então adotamos a ideia de deixar uma água congelada e misturar com a água natural, assim evita ficar abrindo a geladeira toda hora”.

Essas dicas podem ser aplicadas em casa para evitar surpresas desagradáveis ao receber a conta de energia elétrica. Desde setembro do ano passado, o Brasil vem enfrentando ondas de calor, o que tem aumentado a demanda por eletricidade. Por isso, é essencial adotar medidas de controle no consumo de energia.

A previsão para os próximos dias indica tempo estável, seco e baixa umidade relativa do ar, sem previsão de chuva para Três Lagoas até o dia 18 de maio.

A representante institucional da concessionária de energia elétrica, Pamella Roca, orienta algumas recomendações para evitar o desperdício de energia. “O aumento do consumo reflete diretamente no aumento do custo da energia, além de poder causar uma sobrecarga com o uso de diversos equipamentos ligados ao mesmo tempo. Uma dica é ligar o ar-condicionado com temperatura entre 23°C e 25°C, além de utilizá-lo junto a um ventilador para refrescar o ambiente mais rápido. No caso da geladeira, é importante mantê-la em uma distância de 10 cm da parede e evitar posicioná-la perto de uma parede exposta ao sol e que aqueça”.

