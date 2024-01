Conscientização no trânsito ainda é um desafio para Três Lagoas

Criada em 1997, a Lei 9.503/1997 tornou obrigatório o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes de veículos. Em 2024, essa legislação completa 27 anos, e apesar do tempo transcorrido, ainda é um desafio garantir o cumprimento dessa medida fundamental para a segurança no trânsito.

Em Três Lagoas, a ocorrência da falta do uso do cinto de segurança continua liderando o ranking de notificações. Segundo dados do Departamento Municipal de Trânsito, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), somente no ano passado, foram registradas 1.665 infrações desse tipo.

Embora esse número represente uma redução de 12,22% em comparação a 2022, quando foram registrados 1.897 casos, a coordenadora de Educação no Trânsito do Deptran, Caroline Feliciano, destaca que o índice ainda é alarmante.

Caroline enfatiza que a queda nos números se deve às campanhas educativas e à fiscalização intensificada. No entanto, ela ressalta a persistência do desafio, já que o uso correto do cinto de segurança é crucial para a prevenção de sinistros de trânsito.

A coordenadora diz ainda: “O nome ‘cinto de segurança’ é autoexplicativo, não havendo idade mínima para uso. A única observância é que para crianças menores de 1,45m existem dispositivos de retenção que auxiliam o cinto a cumprir seu propósito”, explicou.

Apesar da redução de 12,22% nas infrações específicas relacionadas ao cinto de segurança em 2023, o número total de infrações de trânsito teve um aumento geral de 3,52%. Em 2022, foram registradas 5.330 infrações no total, enquanto em 2023, esse número subiu para 5.518.

A Resolução 1000 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para este ano traz como tema das campanhas educativas, a seguinte mensagem: ”a paz no trânsito começa por você”, a mensagem tem como objetivo fazer o leitor refletir se ele está fazendo sua parte.

Caso necessite de informações ou dúvidas relacionadas ao uso correto do cinto de segurança, dispositivos de retenção ou qualquer outro assunto referente ao trânsito, entre em contato com um agente de trânsito, policiais, ou através do telefone (67) 99221-7147.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas