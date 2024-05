'Copa 60+'entra na fase decisiva do torneio

A Copa 60+, exclusiva para atletas acima de 60 anos, chega a fase decisiva com quatro times na semifinal nesta semana, em Três Lagoas.

Os times que estão na semifinal são: AABB-A, Sociedade Esportiva Recreativa Arapuá, AABB-B e Tóquio Refinados. Os embates acontecem da seguinte forma: AABB-A joga contra o time Tóquio Refinados, e o segundo jogo fica entre AABB-B contra Sociedade Esportiva Recreativa Arapuá. Os jogos acontecem à noite no Estádio Benedito Soares Mota.

Continue Lendo...

A Copa 60+ foi um sucesso, pois atendeu um pedido antigo de atletas da velha guarda que ainda desejava participar de torneios, mas por conta da idade se sentia excluído. “Temos atletas que gostam de bater uma bolinha, com 70 anos e para eles, é impossível competir com atletas mais novos, então este torneio contemplou todos jogadores da terceira idade nivelando as partidas”, explicou Francisco Barro, o “Ceará”, diretor de Esportes da Sejuvel. Ele adiantou que para 2025 os torneios Copa 45+, 50+ e 60+ estão confirmados para acontecer, e a Sejuvel estuda a possibilidade de realizar um torneio de futebol de salão para os atletas acima dos 55 anos.

“Este torneio, Copa 45, 50 e 60+ é desejo da velha guarda, e para o ano que vem, iremos manter as disputa, as pessoas têm pedido um campeonato como este, mas no ‘futsal, acredito que vamos colocar em prática essa competição para atletas acima dos 55 anos,” ressaltou Ceará.