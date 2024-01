Dirigir sem cinto de segurança e falando ao celular lideram infrações de trânsito

Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com uma série de imprudências no trânsito. Em 2023, a Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito, registram quase 6 mil notificações de infrações no trânsito.

Ao todo, 17 mortes em decorrência de acidentes de trânsito foram registradas no município em 2023. De acordo com dados do Departamento Municipal de Trânsito, das notificações registradas no ano passado, a maioria foi devido a falta do cinto de segurança e dirigir usando o celular.

Passar por passar no sinal vermelho, dirigir com a documentação do veículo vencida, ou sem habilitação, também estão na lista das principais infrações cometidas.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: