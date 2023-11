"É preciso estar preparado para o desafio", diz último campeão de reality show

Assim que o Grupo RCN de Comunicação divulgou que o Reality Show “Essa Honda é Minha!” estaria de volta, a notícia mexeu com os ânimos dos três-lagoenses, isso porque, a prova de resistência vale uma motocicleta zero quilômetro.

“Essa Honda é Minha!" é uma prova monitorada durante 24 horas e acontecerá em dezembro. E, tem muita gente se preparando para enfrentar horas e, até dias, em cima de uma motocicleta.

Resolvemos então ir atrás do último campeão do reality para ele dar dicas de como suportar o cansaço, fome e sede, em cima de uma motocicleta.

A última edição aconteceu em 2019, e o campeão foi o Silvano Marques dos Santos, que ficou em cima da motocicleta por quatro dias, foram mais de 70 horas.

Quatro anos depois, o Silvano ainda lembra das dificuldades e da persistência que, fez dele, o vencedor daquele reality. “Em 2018, bati na trave, fui para final, mas como estava me recuperando de uma dengue, não suportei. Mas eu me preparei para 2019 e sabia das dificuldades que iria passar”, explicou Silvano.

Estar bem com a saúde é um ponto fundamental, mas é o psicológico que pesa, assim que os dias vão se passando, é difícil ficar mais de três dias sem comer, sem dormir, é preciso se preparar, não só o físico, mas o psicológico”, lembrou Silvano.

O vencedor daquela edição ainda lembra que todo o sacrifício valeu a pena. “Nunca tinha ganhado nada, e quando vi aquela motocicleta novinha, zerinha na minha frente, pensei, essa vai ser minha, e foi” recordou.

O reality será transmitido ao vivo 24h. É uma prova duríssima onde os participantes são privados de muitas coisas, exemplo: conversar, beber água, comer, etc..

A 6ª Edição do Reality Show, "Essa Honda é Minha!" é uma promoção do Grupo RCN e Honda Mototrês.

Para participar do sorteio basta comprar nas lojas participantes da promoção, e preencher o cadastro através de um Qr Code.

Lojas participantes:

Mega Tec; Ener 3; Croasonho; Morena Mulher; Pé Legal; Amigão Supermercado; Trilhas da Amazônia; Vidrobox; Shopping do Pão; Decor Colors; Brasil Shop; Jin Jin e Stop Car.

Ainda serão selecionados participantes que enviarem vídeos mais criativos e os candidatos mais votados no Portal RCN67. Então, fique ligado que, em breve, serão divulgados os canais para inscrição. Além do teste de resistência, os participantes da promoção terão que ficar atentos ao regulamento do reality. Os competidores só podem subir na moto com a roupa do corpo, podendo ser eliminados da prova se cometerem algumas das infrações, como: dormir, fazer necessidades fisiológicas, brigar com outros participantes; descer da moto, fumar, usar drogas, quebrar ou danificar itens da moto. O regulamento completo pode ser acessado no Portal RCN67.