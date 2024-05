Empresa inicia a instalação de 210 câmeras em pontos estratégicos

A empresa Camerite, contratada pela Prefeitura de Três Lagoas, iniciou a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. Ao todo, 210 equipamentos serão instalados. A empresa tem 60 dias para concluir a instalação e colocar em operação todas as câmeras e uma central de monitoramento, que ficará sob a responsabilidade do 2º Batalhão da Polícia Militar. A prefeitura investiu R$ 2,5 milhões nos equipamentos.

Segundo o representante da Camerite, Ronilson Rodrigues, as câmeras estão sendo instaladas em locais estratégicos, como entradas e saídas da cidade, bem como em ruas e avenidas com grande fluxo de veículos, e nos pontos considerados mais críticos.

Estão sendo instalados dois tipos de câmeras com tecnologias diferentes, uma que permite a leitura de placas de veículos, mas não tem a função de multar. “Elas são justamente para auxiliar na segurança do trânsito, por isso estamos instalando em vias com grande fluxo de veículos, bem como nas entradas e saídas da cidade, pois auxiliam a polícia na verificação de rotas de fuga”, explicou.

O outro tipo de câmera, que utiliza a inteligência artificial, permite uma busca aprimorada, por exemplo, de um veículo, cuja placa não foi identificada, mas que, através da característica dele, o sistema consegue fazer a busca em determinada região e a sua identificação.

Embora tenha a tecnologia que permita o reconhecimento facial, por enquanto, segundo Ronilson, não há uma autorização para o uso dessa ferramenta. Uma central de monitoramento também será instalada e faz parte desse projeto da prefeitura.

As câmeras vão permitir que as polícias tenham acesso rápido no compartilhamento de informações. A aquisição dos equipamentos é uma das apostas da administração municipal para enfrentar atos de vandalismos, entre outros crimes e garantir mais segurança aos cidadãos, inclusive, no trânsito.

A cidade já conta com 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas para contribuir com a segurança pública. Os equipamentos foram instalados em junho de 2015, cuja central de monitoramento fica no 2º batalhão da Polícia Militar. Mas, diante do crescimento da cidade e dos índices de criminalidade, como depredação do patrimônio público, a prefeitura decidiu ampliar o sistema de câmeras de videomonitoramento.

Além do poder público, a empresa tem instalado muitas câmeras com o mesmo sistema para a iniciativa privada em diversos estabelecimentos e ruas da cidade.