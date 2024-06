Adolescente é encontrada desmaiada em rua e suspeita-se de atropelamento

Uma adolescentes de 16 anos, foi encontrada desacordada após ser atropelada e deixada no chão, no final da tarde desta terça-feira (4), na avenida Custódio Andrews, entre os bairros Residencial O.T e o Jardim Maristela, em Três Lagoas (MS).



Por volta de 17h15 a vítima foi encontrada caída ao solo e desacordada, por um transeunte que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local os socorristas encontraram a jovem já acordada e a mãe dela pelo local, após ser informada do ocorrido. Para os socorristas do Samu, a vítima contou que retornava para casa, após deixar a escola, quando um carro VW Gol, de cor branca, teria a atropelada e não visto mais nada.

A vítima estava consciente, orientada um pouco chorosa e não apresentava lesão corporal. Devido a informação sobre o desmaio sofrido, decorrente do atropelamento, a jovem foi levada ao Hospital Auxiliadora, para ser examinada por neurologista e ficar em observação médica.

A Polícia Militar não foi acionada e não houve denúncias no telefone 190, sobre o possível atropelamento e as características do suposto veículo, responsável pelo atropelamento.