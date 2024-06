'O Estado do Pantanal' pode ser identidade visual obrigatória de MS

"A gente se apropria desse bioma que é tão importante para humanidade" disse o deputado Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa de MS (Alems), após aprovação em segunda discussão do projeto que acrescenta a frase "O Estado do Pantanal" em toda a identificação visual do Governo de MS.

Gerson Claro é coautor da proposta apresentada pelo deputado estadual Junior Mochi (MDB) com o propósito de "aumentar a visibilidade do Mato Grosso do Sul tanto a nível nacional quanto internacional. Ao promover a marca pantanal, o estado se torna mais atrativo para investimentos, eventos e parcerias comerciais, e contribui para a criação de uma imagem positiva e distintiva, estimulando o desenvolvimento de outros setores, além do turismo", informa trecho da justificativa do projeto de lei.

Caso seja sancionado pelo governador, o Projeto de Lei 160/2023 aprovado nesta terça-feira (4) pelos parlamentares sul-mato-grossenses prevê que o texto seja postado abaixo do logotipo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, ao lado direito do Brasão de Armas, sobreposto em moldura no padrão gráfico CMIK (padrão de cores utilizado na produção de materiais impressos).

Também ficará a cargo do executivo estadual definir o desenho da nova identidade visual da administração do Estado.