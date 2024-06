Posto de combustível é assaltado e ladrão leva R$120,00

Um roubo a um posto de combustíveis, foi registrado nesta terça-feira (4), que fica localizado na avenida Filinto Miller, bairro Santo André, norte de Três Lagoas (MS).



O assalto teria ocorrido durante a madrugada, quando uma pessoa aparentando ser usuário de drogas, chegou ao local de bicicleta e sacou um faca da cintura, anunciando o roubo.

Continue Lendo...



Ameaçando o frentista o criminoso exigiu o dinheiro do estabelecimento e o celular da vítima. O trabalhador que teria arrecadado R$120,00 do atendimento no posto, entregou o dinheiro ao criminoso e relatou que o aparelho celular, era rastreado, o que teria motivado o ladrão em desistir de levar o celular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Logo em seguida a Polícia Militar foi informada e a Força Tática, foi até o local e após pegar informações sobre as características e rumo tomado pelo suspeito, foi feito rondas mas o criminoso não foi localizado.



O caso foi registrado posteriormente na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e será investigado pelo Serviço de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil e 1ª Delegacia de Polícia Civil.