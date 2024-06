Técnicos da Petrobras participam de reunião para tratar da retomada da UFN3

Técnicos da Petrobras participaram de uma reunião na manhã desta terça-feira (4), na Prefeitura de Três Lagoas, com o prefeito Ângelo Guerreiro e secretários, para debater o processo de retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), cuja obra foi paralisada em dezembro de 2024.

Durante a reunião, os gerentes da Petrobras reafirmaram o compromisso da estatal com a retomada das obras da UFN-3. Eles informaram que os trabalhos foram iniciados por meio de uma empresa contratada para realizar um diagnóstico detalhado sobre o atual percentual de conclusão da obra, que parou em 81%.

Além das reuniões com a prefeitura, os representantes da Petrobras também têm encontros agendados com integrantes do Governo do Estado nos próximos dias.

De acordo com a prefeitura, as articulações são fundamentais para garantir o apoio necessário e viabilizar a continuidade da obra.

Participaram da reunião, o gerente Setorial de Relacionamento Regional da Petrobras, Marcelo Portella, e o gerente de Representação e Negociação Externa, Felipe Guimarães Watson. Eles se reuniram com o prefeito, e com os secretários municipais, José Aparecido de Moraes (Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo), Silvânia Bersani (Governo e Políticas Públicas) e Soyla Garcia (Finanças, Receita e Controle).