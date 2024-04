Etapa da Copa Assomasul de futebol será sediada em Três Lagoas neste domingo

Neste domingo (7), Três Lagoas dará início à jornada rumo ao título inédito da Copa Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul) de Futebol de Campo Intermunicipal. A copa tem como objetivo promover o intercâmbio e a amizade entre os cidadãos e funcionários públicos dos municípios sul-mato-grossenses.

O torneio conta com a participação de cerca de 60 cidades e 1,5 mil participantes, entre atletas, dirigentes e comissão técnica. Três Lagoas será a sede desta etapa da competição, que contará também com a participação das cidades de Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Bataguassu.

As partidas serão realizadas no Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão”, a partir das 7h30, com entrada gratuita. Os quatro times jogarão entre si, e os dois melhores classificados seguirão para a próxima fase, que será em outra cidade do estado e com novos adversários.

