PRF apreende 1,4 mil kg de maconha em carreta com algodão na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1,4 mil kg de maconha, na manhã de quarta-feira (8), em Três Lagoas.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262 quando abordaram um cavalo trator, com placas de Primavera do Leste (MT), que tracionava um semirreboque carregado com caroço de algodão.

Continue Lendo...

Inicialmente, o condutor afirmou que havia carregado a carga de caroço de algodão no estado de Mato Grosso com destino a Santos (SP), porém, apresentou diversas contradições sobre viagem e sobre a cidade em que havia feito o carregamento da carga lícita, além de apresentar elevado nervosismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante vistoria na carga transportada, os policiais rodoviários federais localizaram diversas caixas ocultas em meio ao caroço de algodão, contendo aproximadamente 1,4 mil kg de maconha.

O condutor afirmou que não sabia sobre a presença da carga ilícita. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Três Lagoas e ele foi preso.

* Com informações da PRF