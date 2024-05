Inscrições para campeonatos municipais de voleibol e basquetebol estão abertas em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu o prazo de inscrições para as equipes interessadas em participar dos campeonatos municipais de voleibol e basquetebol masculino e feminino.

Os representantes dos times devem retirar, preencher e entregar a ficha de inscrição na sede da Sejuvel até o dia 20 de maio. Como todas as competições promovidas pela prefeitura municipal são solidárias, para efetivar a inscrição, cada equipe deverá entregar 12 caixas de leite longa vida 1 litro.

Nestas modalidades, podem participar atletas com idade acima de 15 anos ou que completem ainda este ano. As equipes terão direito de ter na formação até dois atletas de outro município.

As competições vão iniciar no dia 28 de maio e a grande final está prevista para o dia 20 de agosto. Antes do início do torneio haverá o congresso técnico, com os representantes das equipes no dia 22 de maio, na oportunidade será discutido a elaboração da tabela, sorteios, programação e etc.

Assim como nos demais anos, além de troféus e medalhas, os quatro finalistas de cada modalidade receberão premiação em dinheiro. Mais informações pelo telefone (67) 3929-1800 ou indo na própria secretaria, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” na rua Manoel de Oliveira Gomes, s/n, no bairro Santos Dumont.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas