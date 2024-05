Suzano divulga oito processos seletivos para atender demanda em Três Lagoas

A Suzano está com oito processos seletivos abertos para atender a demanda de operações, em Três Lagoas. Entre eles, há vagas afirmativas para mulheres e Pessoas com Deficiência (PcDs). As demais inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Uma das oportunidades afirmativas em aberto é para a função de Condutor(a) Veículo Florestal I - vaga afirmativa para mulheres. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino fundamental completo; possuir CNH na categoria "E"; ter conhecimentos básicos de manutenção e conservação de veículos diesel, além de avaliação de condições de estradas e avaliação de riscos; também é importante possuir curso de direção defensiva em veículos pesados e de cargas indivisíveis, assim como, experiência básica em condução de veículos articulados. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de maio e devem ser feitas pelo site.

Continue Lendo...

Outra oportunidade afirmativa é para a função de Condutor(a) Veículo Florestal I - vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência (PcD). Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino fundamental completo; possuir CNH na categoria "E"; ter conhecimentos básicos de manutenção e conservação de veículos diesel, além de avaliação de condições de estradas e avaliação de riscos; também é importante possuir curso de direção defensiva em veículos pesados e de cargas indivisíveis, assim como, experiência básica em condução de veículos articulados. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de maio e devem ser feitas pela página on-line.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também há oportunidade aberta para a função de Coordenadora Logística Florestal - vaga afirmativa para mulheres. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino superior completo e experiência em Logística Florestal ou Agro; é importante também possuir vivência com gestão de pessoas; e por fim, ter disponibilidade para atuar presencialmente, em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até o dia 15 de maio e devem ser feitas de forma on-line.

Ainda para a unidade de Três Lagoas, há processo seletivo aberto para a função de Condutor(a) Veículo Florestal I. Para concorrer, as pessoas interessadas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino fundamental completo; possuir CNH categoria "E"; ter conhecimentos básicos de manutenção e conservação de veículos diesel, além de avaliação de condições de estradas e avaliação de riscos; também é importante possuir curso de direção defensiva em veículos pesados e de cargas indivisíveis, assim como, experiência básica em condução de veículos articulados. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de maio e devem ser feitas pela página.

A área de Silvicultura está com processo seletivo aberto para a posição de Coordenador(a) de Silvicultura. Para participar da seleção, é preciso: ter ensino superior completo; possuir experiência em mecanização e inovação de processos, assim como, conhecimento em Sistemas de Gestão, Administração de Custos e Planejamento da Produção. Também é desejável ter experiência em Operações Florestais. As inscrições ficam abertas até o dia 15 de maio e devem ser feitas pela página.

Outra oportunidade aberta é para a função de Assistente de Operações Florestais. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino médio completo; possuir conhecimento em Excel; ter CNH categoria "B"; formação técnica na área florestal e conhecimento intermediário em silvicultura serão considerados diferenciais. As inscrições ficam abertas até o dia 15 de maio e devem ser feitas pelo link.

A companhia também está com processo seletivo aberto para a função de Mecânico(a) I. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino fundamental completo; possuir experiência de 1 a 2 anos na área de manutenção mecânica; ter CNH categoria "C"; afinidade com Pacote Office; ter conhecimento e habilidade para dirigir caminhão em estradas de terra e conhecimento intermediário em hidráulica e elétrica. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de maio e devem ser feitas pela página.

Outro processo seletivo aberto é para a função Operador(a) Máquina Silvicultura I. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino fundamental completo; ter CNH B, pessoas com CNH categoria C têm um diferencial; possuir experiência mínima de seis meses em operação de trator; e estar disponível para residir em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de maio e devem ser feitas pelo portal.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos também poderão acessar todas as vagas abertas em Mato Grosso do Sul e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no banco de talentos da empresa.

*Com informações da assessoria da Suzano