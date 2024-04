'Café com Negócios' será expandido pela Costa Leste de Mato Grosso do Sul

O 'Café com Negócios' é um evento voltado para empresários e empreendedores, que proporcionar oportunidades de troca de conhecimento e explansão de negócios através de parcerias. A inicitiva é do Grupo RCN de Comunicação e da empresa Influx.

A terceira edição do evento foi realizada na sexta-feira (12), em Três Lagoas, onde empresários discutiram sobre o impacto que o 'Café com Negócios' está tentando no município. O proprietário da empresa Influx, Márcio Viegas destacou que o encontro visa fortalecer o empreendedorismo na região.

"Nessas oportunidades, é importante que os empresários se conectem aos gestores e empresários de sucesso e aprendam com eles, que estão avançando e gerando emprego e contribuindo com a sociedade num geração de mais valor. Então, a gente espera que cada dia mais o 'Café com Negócios' cresça e possa contribuir com Três Lagoas e região", destacou o empresário, Márcio Viegas.

O diretor artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, destacou a importância de apoiar um evento empresarial como o 'Café com Negócios' em Três Lagoas. "O Grupo RCN fomenta os negócios na nossa cidade. Aliás, todas as programações são focadas nisso, para que a nossa cadeia possa girar", destacou.

O 'Café com Negócios' é um evento que só tem crescido aqui no município de Três Lagoas, e o sucesso é tanto que ele vai ser expandido pela Costa Leste. A quarta edição do encontro será realizada em 15 de maio em Três Lagoas. E o próximo destino é o município de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul.

O representante da Weg Brasil, Nivaldo Silveira, foi um dos palestrantes da terceira edição do encontro. Ele destacou a atuação do grupo em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul, e também, sobre a oportunidade de investimentos que o município proporciona como polo industrial do estado."Nós estamos na maior região produtora de celulose e viemos trazer um pouco sobre a empresa de mais de 40 mil funcionários que fornece diversos serviços elétricos.", ressatou.

O empresário e pecuarista Ângelo Tibery, que vem de uma tradicional família do município, destacou a trajetória familiar de renome na região. Apesar de Três Lagoas ser referência na produção de celulose, o empresário ressaltou que a pecuária tem espaço na economia local. A empresária Veruska Sardinha, proprietária do trilhas da Amazônia, particiou de todas as edições do 'Café com Negócios' e enfatizou que cada encontro é uma oportunidade de aprendizado para a vida pessoal e profissional.

