Mestres da capoeira são homenageados em Três Lagoas

A capoeira é uma representação cultural afro-brasileira que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. O esporte é caracterizado por movimentos ágeis e complexos, nos quais são utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico acrobáticos.

Os amantes desse esporte viveram um momento história em Três Lagoas, no sábado (27), no ginásio municipal Calda Acre Rocha aconteceu o primeiro "Encontro da Velha Guarda de Copeira". O encontro homenageou grandes mestres de capoeira, que foram fundamentais para difundir o esporte em Três Lagoas, e que influenciam novos capoeiristas até hoje.

Um dos homenageados foi o mestre Alcides Espinosa, que expressou a gratidão de reviver esse momento. “Eu estou há 20 anos foram da prática do esporte, mas como muita vontade de ver a capoeira com visibilidade. Então, resolvemos reunir os antigos capoeiristas e novos alunos nesse grande evento”, contou.

O capoeirista Edson da Silva, chamado de "Mestre Sapela" é o sucessor do mestre Alcides e falou sobre esse momento de reunir ícones da capoeira. “A expectativa era de um evento simples e ganhou uma proporção grande. E ficamos emocionados com a resposta das pessoas de maneira imediata. É o primeiro encontro e foi bem reconhecido”, expressou.

A história e a origem da capoeira estão atreladas à própria história do brasil enquanto país. Isso porque a capoeira foi desenvolvida por volta do século XVII, pelos negros que chegaram ao país escravizados. A capoeira é realizada em formato de roda, em cujo centro duas pessoas realizam uma disputa. As demais pessoas participantes da roda batem palmas e tocam instrumentos.

A Gabriela Carmona, de Campo Grande, representou o pai dela, Sérgio Nogueira, chamado de "Mestre Sérgio Capoeira", que também foi um dos precursores da capoeira em Três Lagoas. “Foi uma honra poder estar representando o meu pai, que é irmão do mestre Polaco, que também é um grande mestre da década de 80”, explicou.

Uma das principais diferenças da capoeira em relação a outras lutas é o uso da música em sua execução. Símbolo de combate e resistência, a capoeira faz parte da identidade cultural brasileira, sendo reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte.

