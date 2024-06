Partidos políticos se preparam para as convenções partidárias

CONVENÇÕES

Os partidos políticos em Três Lagoas já se preparam para agendar as convenções partidárias. A partir de agora, começa a afunilar as definições sobre as candidaturas para as eleições municipais deste ano.

VICE

Na quinta-feira, 6 de junho, encerra o prazo para a desincompatibilização de quem ocupa cargos públicos de secretários e diretores e que pretendem disputar as eleições deste ano para os cargos de prefeito e vice-prefeito. A expectativa, em Três Lagoas, está em relação ao nome da secretária de Finanças Soyla Garcia, que pode ser indicada pelo PP para ser vice de Cassiano Maia. Se ela deixar o cargo, é porque será a vice dele, caso contrário, o Partido Progressista analisará outros nomes.

CAPITAL

Em Campo Grande, a disputa pela prefeitura, segundo pesquisas internas dos partidos, estaria acirrada entre o ex-governador, e ex-prefeito da Capital, André Puccinelli (MDB) e a deputada federal Rose Modesto (União-MS).

INTERIOR

Em Três Lagoas, a disputa pela prefeitura ainda está tranquila. Os três principais pré-candidatos tem focado na realização de reuniões e conversas com moradores, até a definição de candidaturas, que ocorrerá somente após as convenções.