PSDB se prepara para comandar a maioria das cidades de MS

Das 79 cidades de Mato Grosso do Sul, 51 são administradas por prefeitos do PSDB. Além disso, o estado tem 306 vereadores tucanos. A meta do partido é continuar à frente das principais prefeituras de Mato Grosso do Sul e se manter em primeiro lugar no número de representação política. Por isso, o diretório estadual do PSDB tem se preparado para as próximas eleições, e percorrido as principais regiões do estado, realizando encontros regionais liderados pelo presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Em Três Lagoas, o “Encontro de Lideranças Força Tucana” foi realizado no sábado (25), no anfiteatro da Faculdade Aems, e contou com a presença de lideranças de 12 cidades da região Costa Leste. Azambuja disse que o formato idealizado pela equipe do ITV (Instituto Teotônio Vilela) é muito eficiente, rápido, pontual e tem contribuído para oferecer estratégias eleitorais para o time de pré-candidatos às prefeituras e às Câmaras Municipais.

O primeiro evento aconteceu em Ponta Porã, no começo de maio, e o segundo, em Três Lagoas. Além do governador Eduardo Riedel, o evento contou ainda com o consultor Fabrício Moser, o marqueteiro Eduardo Guedes, e o ex-deputado federal Ben-Hur Ferreira.

Ainda serão realizados encontros em Coxim, Bonito e Campo Grande. “Esse encontro é para formação política e de bons programas de governo. Mostrar a importância das pesquisas para conhecimento das prioridades que o eleitor tem para suas cidades, pois cada uma tem suas diferenças.

O PSDB defende muito a diversidade. Fico feliz, pois nesse eixo de Três Lagoas tivemos 460 inscritos”, comemorou Azambuja.

Em Três Lagoas, o diretório estadual do partido já decidiu que o atual presidente da Câmara, Cassiano Maia, é o pré-candidato do partido nas eleições deste ano. O PSDB em Três Lagoas é o partido com maior número de vereadores. Atualmente, são seis parlamentares.

A meta do diretório municipal é eleger a maior bancada novamente nas eleições deste ano.