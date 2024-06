Nova sede do Detran em Três Lagoas custará R$ 11 milhões

A previsão era para que até agosto deste ano, a nova Agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, estivesse pronta.

A obra começou no início do ano passado no valor de R$ 9,5 milhões, no entanto, sofreu atraso no cronograma e recebeu o terceiro aditivo de contrato firmado entre o departamento e a empreiteira Queiroz PS Engenharia LTDA, fazendo com que a nova sede do Detran, em Três Lagoas, custe R$ 11,9 milhões.

A nova agência está sendo construída às margens da BR-158, na saída para Brasilândia, em uma área de 1750 m² que abrigará bloco de vistoria veicular, bloco administrativo, guarita, área de lanchonete/refeitório, salas para prova escrita e online, e um amplo espaço de atendimento, inclusive com totens de atendimento digital.

De acordo com o Detran, a estrutura terá todos os serviços de uma agência modelo, com o acréscimo do setor de vistoria veicular. A entrega da nova sede, segundo o departamento, não implica no fechamento da agência atual.

O diretor-presidente do Detran/MS, Rudel Trindade, já sinalizou a intenção de transformar uma das agências instaladas em Três Lagoas em híbrida, com atendimento presencial e digital. “Temos uma grande adesão do nosso cliente aos serviços digitais que estamos oferecendo.

As pessoas adoram o atendimento híbrido, porque se elas têm alguma dificuldade no atendimento digital, já tem uma pessoa para auxiliar”, disse o diretor.

Atualmente, o Detran em Três Lagoas tem uma agência funcionando na avenida Rosário Congro, no Jardim Alvorada e outra no shopping center, na saída para Selvíria. Ambas ocupam espaços alugados.