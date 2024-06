'O jogo da celulose no mundo está em MS', destaca Verruck

A Mato Grosso do Sul se consolidará como o maior produtor e exportador de celulose do mundo. A afirmação é do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, que intermediou o painel ‘O Futuro da Celulose no Estado’, evento realizado nesta semana, em Três Lagoas.

O secretário ressaltou que “o jogo da celulose no mundo está aqui, em Mato Grosso do Sul”. Verruck destacou que o estado já tem garantidas seis plantas de celulose. Duas da Suzano e uma da Eldorado em operação, em Três Lagoas. Em breve, mais uma da Suzano entrará em operação, em Ribas do Rio Pardo, e a quinta da Arauco, que será construída em Inocência, a partir de 2025. A sexta planta em MS, conforme o secretário, será a segunda linha de celulose da Eldorado, em Três Lagoas.

Continue Lendo...

Apesar de Mato Grosso do Sul ainda comportar um número maior de indústrias de celulose, Jaime Verruck destacou a satisfação com as atuais plantas e outras que serão ampliadas para o desenvolvimento socioeconômico regional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira planta de produção de celulose da Arauco, em Inocência, tem previsão de operação em 2028, com investimento previsto de cerca de R$ 14,5 bilhões. A empresa projeta a segunda linha em até 15 anos – 2048.

Embora ainda não tenha projeção, a Suzano também pode construir a segunda linha do projeto Cerrado, em Ribas do Rio Pardo. Por esse motivo, Verruck diz que Mato Grosso do Sul já está consolidado como o maior produtor de celulose do mundo. “O jogo da celulose está aqui, não precisamos ter essa ânsia se Mato Grosso do Sul vai ter mais uma fábrica. O que nós temos está muito bom, temos demanda e emprego para muita gente”, destacou Verruck.

ESPAÇO

Atualmente, Mato Grosso do Sul tem 1.280.677 de hectares destinados ao plantio de eucalipto, o que representa 3,6% de toda a área produtiva do estado. A meta é chegar a 2025 com 2 milhões de hectares plantados de eucalipto, superando Minas Gerais na liderança da área cultivada no país.

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, somente a região da Costa Leste, tem mais de 7 milhões de hectares, dos quais 1,3 milhão estão ocupados por eucalipto. Com a construção da Arauco e ampliação da Suzano, essa ocupação chegará a 2 milhões de hectares. Caso tenham plantas adicionais, serão ocupados mais 1 milhão de hectares. “Ou seja, permaneceria mais da metade para outras atividades”, destacou Verruck.

A Bracell, embora não tenha indústria em MS, tem base florestal no estado. Para Verruck, Mato Grosso do Sul comportaria até oito plantas de celulose.