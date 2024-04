Final de semana será de sol e tempo seco em Três Lagoas

A sexta-feira (26), será de sol com algumas nuvens e não deve chover, em Três Lagoas. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este cenário se deve por conta de um sistema de alta pressão que impede a formação de nuvens e pancadas de chuva.

O tempo fica estável entre sexta-feira e domingo, com sol e poucas nuvens. Além da alta pressão em médios níveis da atmosfera, que atua como um bloqueio atmosférico, os ventos intensificam o ar quente e seco no Estado.

Novamente o alerta fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que devem 20 e 40%.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.