Homem é preso após agredir mulher com socos e pedaços de madeira

Um caso de violência doméstica foi registrado, na quinta-feira (16), no condomínio Tuiuiú, no Novo Oeste, em Três Lagoas. Uma viatura de Rádio Patrulha da Polícia Militar foi ao condomínio, onde uma mulher teria sido agredida com um pedaço de madeira pelo marido. Para escapar das agressões, teria se escondido em uma residência próximo ao local do crime.

Após localizar a vítima, os militares pediram para que ela contasse o corrido. A vítima relatou que o marido é usuário de drogas e que teria passado a noite toda na rua, utilizando entorpecentes e álcool e ao retornar para casa, na quinta pela manhã, teria proferido xingamentos contra a vítima e totalmente transtornado começou a dar socos, acertando os lábios dela.

O suspeito ainda teria se apoderado de um pedaço de madeira e, com medo de ser morta, a mulher contou que pegou a filha pequena no colo e fugiu do marido. O homem irritado, correu atrás da esposa que mesmo com a filha do casal no colo, levou vários golpes de madeira nas pernas.

A vítima relatou que convive com o suspeito há 7 anos e com o suspeito tem uma filha, mas que o uso de drogas como álcool e entorpecentes, vem deixando o relacionamento insustentável. Os militares levaram a vítima e a criança para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde minutos depois foi apresentado o autor das agressões, que foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica (lesão corporal), ameaça, injuria e difamação.