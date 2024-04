Comerciante é baleado após ter casa invadida por ladrões no Jardim Capilé

O comerciante, Sérgio Roberto Ribeiro da Silva, foi baleado por ladrões que invadiram a casa dele, na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Capilé, em Três Lagoas. Os ladrões são suspeitos de tentarem assaltar um casal, minutos antes no bairro Jardim Alvorada.

Segundo a polícia, o comerciante e a esposa dormiam quando foram surpreendidos pelos ladrões armados, que exigiram joias e dinheiro do casal, que disseram que não tinham. Inconformados, os assaltantes passaram a agir com agressividade.

Temendo pela vida da esposa, o comerciante entrou em luta corporal tentando tirar a arma de um dos ladrões, que disparou a arma de fogo e atingiu a virilha esquerda da vítima. Após a tentativa de latrocínio, os suspeitos fugiram sem levar nada.

Segundo a esposa do comerciante, os ladrões aparentavam ser menores de idade. O comerciante foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital. De acordo com os médicos, a bala atingiu artérias importantes e nervos, mas a vítima não corre risco de vida.

A Polícia Militar e Polícia Civil buscam pelos ladrões e investigam se eles têm ligação com os três suspeitos, que usavam toucas ninja e estavam armados, na tentativa de assalto a um casal, que fazia caminhada matinal, na rua Márcia Mendes, no bairro Jardim Alvorada. Até o momento, não se sabe se eles levaram algo do casal.