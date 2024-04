Idosa é ameaçada e rendida por ladrões em residência no Jardim Alvorada

Uma residência foi invadida por ladrões armados, na manhã desta segunda-feira (29), na rua Márcia Mendes, no bairro Jardim Alvorada, Três Lagoas. Eles renderam uma idosa, de 78 anos, e roubaram vários pertences, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, por volta de 5h20, a vítima relatou que alguém apertou a campainha da casa e ela foi até o portão atender. Na ocasião, foi surpreendida por três bandidos armados com faca, que anunciaram o assalto. Durante o roubo, um suspeito ficou do lado de fora dando cobertura aos comparsas, que intimidando a vítima, ordenaram que ela olhasse para baixo.

Os ladrões reviraram a casa em busca de dinheiro e joias. A vítima, mesmo informando que não tinha dinheiro e nem joias no local, os suspeitos não desistiram e reviraram o guarda-roupas do casal. Os ladrões encontraram uma arma de fogo, que é do marido da vítima, um militar aposentado.

O trio roubou da residência uma pistola calibre .380, dois carregadores, 36 munições calibre .380 e a quantia de R$ 1,3 mil. Durante o registro da ocorrência, a Força Tática da PM foi acionada, no bairro Jardim Capilé, onde um comerciante, 55 anos, ficou ferido após ser atingido por disparos durante uma tentativa de roubo. As polícias Militar e Civil informaram que apuram se as duas ocorrências de assalto estão relacionadas.