Curso gratuito de introdução ao celular como ferramenta de trabalho é ofertado em Três Lagoas

O celular tem diversas funções, sendo mais utilizado para entretenimento, mas o que muitos não sabem, é que ele também pode ser utilizado como ferramenta de trabalho. Pensado nisso, os alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, da Faculdades Integradas de Três Lagoas (Aems), em parceria com a Comunidade Educa, irão promover diversas palestras e workshops.

A Comunidade Educa é uma organização sem fins lucrativos que promove a transformação social de jovens por meio de ações socioeducativas, visando apoiá-los na transição da escola para o mercado de trabalho. O público-alvo são adolescentes de 14 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social ou financeira.

Continue Lendo...

A dinâmica do programa ocorre em, pelo menos, um sábado por mês até novembro deste ano, com duração de 4h por dia cada encontro. Os jovens interessados devem estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental/médio em escola pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os acadêmicos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda irão ministrar palestras e workshops voltados para a criação de conteúdo com o celular, proporcionando uma oportunidade aos jovens conseguirem ingressar no mercado de trabalho ainda cedo, utilizando uma ferramenta considerada como diversão.

Iniciando neste sábado (18), na unidade do Educa, o primeiro tema será “Criação de vídeos e marketing para redes sociais”, com dicas de criação de ideias e edição de vídeos. Todas as ações serão realizadas das 8h às 11h.

No dia 25 de maio, a palestra será sobre “Introdução à fotografia pelo celular”, ensinando o olhar clínico da fotografia, enquadramento e iluminação.

Já no dia 22 de junho, inicia a “Introdução as redes socais como ferramenta de trabalho em comunicação”, ensinando os jovens o que é branding e qual a importância, além de saber como olhar para a audiência e aprender métricas.

No dia 10 de agosto, eles aprenderão sobre “A importância do texto em redes sociais”. Nessa palestra, será apresentado o texto curto e direto para as redes sociais, o que é um lead e como o texto conversa com o público. No dia 31 de agosto, será ensinado a criação de cards nos computadores da unidade.

No dia 14 de setembro, os jovens farão uma visita na produtora de audiovisual da Aems, com uma oficina e a criação de um podcast, onde eles poderão aplicar todos os conhecimentos vistos durante as ações. O projeto finaliza no dia 19 de outubro, com a participação de todos os palestrantes e a mostra do podcast gravado.

Para a coordenadora da Comunidade Educa, Franciele Parrilla, “a era digital e da informação, o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades de trabalho em redes sociais é fundamental. É um diferencial importante para os jovens ingressantes no mercado de trabalho”.

As vagas são limitadas e, para participar da primeira oficina neste sábado, é necessário realizar a inscrição de forma on-line. A Comunidade Educa fica localizada na rua Manoel Oliveira Gomes, número 745, no bairro Santos Dumont.

*Com informações da assessoria da Aems