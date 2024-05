Adolescente é apreendido após agredir e ameaçar de morte avó e tia

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Civil, na terça-feira (14), após agredir a avó e a tia, além de ameaçar as duas de morte e tentar atear fogo na residência delas. O caso ocorreu na cidade de Brasilândia, distante 74 km de Três Lagoas.

A Polícia Civil divulgou que as vítimas teriam procurado a delegacia, alegando agressão pelo garoto, inclusive, uma delas relatou ter sofrido uma lesão no nariz, e que o adolescente ameaçava atear fogo na casa.

Uma equipe da Polícia Civil foi ao local, onde constatou a veracidade dos fatos. Os policiais tentaram conversar com o adolescente. O menor teria desacatado o delegado dizendo que o mataria, assim que saísse da Unidade Educacional de Jovens Infratores. Foi dada voz de apreensão e o menor foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça, devido o pedido do delegado de internação do menor.