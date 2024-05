Carro com 370 kg de maconha é abandonado em posto de combustível

Um carro foi apreendido, com mais de 370 kg de maconha, na noite de quarta-feira (15), pela Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR-262, em Água Clara, distante 136 km de Três Lagoas.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a rodovia, no km 141, quando receberam informações de motoristas sobre um veículo que estaria estacionado próximo a um posto de combustível, às margens da BR-262, e exalava forte odor de maconha.

A equipe da PRF foi até o local, onde localizou o carro e, dentro dele, vários tabletes de drogas. Foi feita buscas pelo motorista do carro, no restaurante do posto e nas imediações, mas ninguém foi localizado, indicando que o traficante teria abandonado o veículo ao perceber que haveria fiscalização na frente da base da PRF.

O carro foi apreendido e levado para a PRF. O entorpecente totalizou 350,7 kg de maconha e 19,2kg de Skank. A droga e o carro foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Água Clara.