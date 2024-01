IPVA 2024 começa a ser cobrado em janeiro

No rescaldo das festividades de fim de ano, o mês de janeiro traz consigo a cobrança dos impostos, e entre eles, destaca-se o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). Este tributo, pago anualmente, varia conforme o tipo e preço do veículo, seu ano de produção e localização.

Em Mato Grosso do Sul, uma oportunidade é oferecida pelo governo para aqueles que optam pelo pagamento à vista. Um desconto de 15% está disponível até o dia 31 de janeiro de 2024. A quantia do imposto é calculada aplicando um percentual sobre o valor de mercado do veículo, conforme a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Continue Lendo...

Para os contribuintes que se programaram e não excederam seus gastos em dezembro, vale a pena aproveitar esse desconto significativo. A frota de veículos no estado ultrapassa 800 mil unidades, e a projeção do governo para o ano de 2024 é arrecadar mais de um bilhão de reais por meio do IPVA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A opção de parcelamento em cinco vezes também é viável, com vencimentos em 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 27 de março, 30 de abril e 29 de maio. No entanto, é importante ressaltar que, para os contribuintes que escolherem o parcelamento, não há concessão de desconto.

É importante destacar que proprietários que adquiriram veículos nos últimos meses de 2023, especificamente em novembro e dezembro, podem não ter recebido os boletos até o final de dezembro. Nesse caso, uma nova remessa será realizada no início de janeiro de 2024.

Veja a reportagem abaixo: