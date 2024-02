Motociclista é flagrado com placa adulterada e tenta fugir dos agentes de trânsito

Um homem, de 32 anos, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) após ser flagrado pilotando uma moto com a placa de identificação adulterada e tentar fugir dos agentes municipais de trânsito. O caso ocorreu no início da tarde de quinta-feira (1°), na rua Dr. Munir Tomé, no cruzamento com a rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Colinos, em Três Lagoas.

Durante uma fiscalização em pontos críticos no trânsito do município, os agentes da Secretaria de Infraestrutura e Trânsito (Seitran) avistaram um homem conduzindo uma motocicleta com uma placa de identificação que não estava de acordo com os padrões exigidos pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito). A placa do veículo estava no formato da Mercosul, porém, não seguia os padrões estabelecidos por lei.

A placa Mercosul deve conter três letras, um número, mais uma letra e dois números. No entanto, a encontrada na motocicleta tinha a coloração da Mercosul, mas os caracteres de identificação correspondiam às placas antigas, que eram compostas por três letras e quatro números. Além disso, a placa não possuía os requisitos exigidos por lei, como QR-Code, lacre, código numérico de série na borda, e ainda apresentava a frase gravada "modelo ilustrativo".

Segundo os agentes municipais de trânsito, o suspeito tentou evadir-se da abordagem e não respeitou as sinalizações de trânsito durante a fuga. O homem estava bastante agressivo e a Polícia Militar precisou intervir. Ele foi levado para à Depac, onde foi ouvido e liberado após receber multas de trânsito e ter a motocicleta apreendida.