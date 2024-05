Motorista causa acidente e foge deixando motociclista ferido no chão

Um homem de 19 anos, acabou sofrendo ferimentos graves após ter a moto que pilotava, atingida por um carro na madrugada deste domingo (5), em frente à um clube de eventos, na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Santos Dumont, sul de Três Lagoas (MS).



Por volta de 3h30 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, foram acionados para comparecerem no local. Após uma motociclista ter sido atingido por um carro.

No local as testemunhas disseram que o carro e a moto faziam o mesmo sentido, bairro-centro, quando o carro Gol teria se chocado contra a moto e fugido, sem prestar os devidos socorros. A vítima que pilotava uma moto Honda CG Start, foi arremessada contra um veículo estacionado.

A vítima apresentava lesões nas pernas e uma fratura na perna esquerda, além de escoriações no rosto e braços. No momento da imobilização a vítima estava desacordada, mas no interior da Unidade de Suporte Avançado (USA), do Samu, o rapaz teria voltado acordado mas ainda letárgico e desorientado.



O médico do Samu teria informado aos policiais militares, que a vítima seria levada ao Hospital Auxiliadora. Os policiais militares ficaram no local, até a chegada dos familiares do rapaz, para a liberação do veículo e logo em seguida foram para a (Depac) Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registraram a ocorrência de lesão corporal, causada por veículo automotor e por omissão de socorro.