Nove vereadores vão trocar de partido em Três Lagoas

Na próxima semana os vereadores de Três Lagoas retomam os trabalhos para o período legislativo de 2024. Este ano será marcado pela dança das cadeiras na Câmara Municipal. Pelo menos, nove vereadores vão trocar de partidos por conta da janela partidária,visando a reeleição.Os motivos das trocas de agremiações são as novas regras para as eleições deste ano, que englobam limite para candidaturas, número de mulheres e, em Três Lagoas, aumento do coeficiente eleitoral. Vereadores temem não conseguirem a reeleição se permanecerem em seus partidos.

A primeira mudança para a eleição deste ano em Três Lagoas começa com a redução no número de vereadores, ao invés de 17, serão eleitos 15. No ano passado, os parlamentares aprovaram um projeto de lei reduzindo o número de vagas no Legislativo e também o percentual de repasse do duodécimo que a Câmara recebe do Executivo, sob a justificativa de que a economia se fazia necessária para custear as despesas da taxa do lixo para evitar cobrança aos moradores.

A redução no número de cadeiras interfere no quociente eleitoral, que define os eleitos. Em resumo, o total de votos válidos é dividido pelo número de vagas em disputa. A partir desse número é possível elencar os eleitos. Em Três Lagoas, na eleição de 2020, os partidos precisavam atingir 3.114 votos para eleger um candidato. Em 2024, serão necessários 3,8 mil votos. Em razão das regras do quociente eleitoral, nem sempre os mais votados são eleitos.

Por esse motivo, muitos vereadores estão fazendo cálculos matemáticos na tentativa de acertar o partido que poderá lhe garantir a reeleição.

Vereadores

Os vereadores que estão de malas prontas para deixarem seus respectivos partidos são: Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (MDB) e Marcus Bazé (DEM), que vão filiar-se ao PSDB. O vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues (DEM) cogitou ir para o PSDB, mas deve filiar-se ao PP. O MDB vai perder o Tonhão, mas vai ganhar o Davis Martinelli (DEM).

O PDT também deve perder os vereadores Breno Cesar e Charlene Boltoleto, que devem filiar-se ao PSB, que ganhará o reforço ainda de Issam Fares, que deixará o Podemos, e Britão do Povão, do Solidariedade. O médico Paulo Verón também deverá deixar o Solidariedade e deverá filiar-se ao PL, partido pelo qual pretende disputar a Prefeitura de Três Lagoas. No entanto, o partido já tem a pré-candidata Mariana Amaral, que quer Verón de vice.

Já os vereadores André Bittencourt, Jorginho do Gás, Silverado e Sirlene dos Santos, vão permanecer no PSDB. Marisa Rocha e Evalda Reis, também devem continuar no MDB. A vereadora Sayuri Baez também permanecerá no Republicanos.

O presidente da Câmara, Cassiano Maia, permanecerá no PSDB, mas será candidato a prefeito.

Legislação

Pelas novas regras eleitorais, está prevista a flexibilização da fidelidade partidária. Agora, o vereador poderá trocar de sigla com a anuência do partido, sem prejuízo do mandato. Antes, só não perderia o mandato no caso de desfiliação por justa causa ou troca de partido na janela partidária (período de 30 dias, seis meses antes do pleito em anos eleitorais).