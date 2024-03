Páscoa: momento de reflexão, renascimento e esperança

Neste domingo (31) é celebrada a Páscoa. No Brasil, essa é uma das datas mais importantes para os cristãos, como católicos, evangélicos e todos os que acreditam na crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus.

Segundo a bíblia, no Cristianismo, a Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade religiosa e um feriado, que comemora a ressureição de Jesus no terceiro dia após sua crucificação no Calvário.

Muito além do ovo de chocolate ofertado nesta data, sob o ponto de vista religioso, a Páscoa é considerada como símbolo de renascimento e esperança de uma nova vida para toda a humanidade.

Continue Lendo...

É a principal celebração do ano litúrgico cristão e, também, a mais antiga e importante festa cristã, como abordou o presidente do Conselho de Líderes e Pastores de Três Lagoas, Marcos Rosendo. “A Páscoa se deu início no Egito, quando o povo de Israel foi libertado da escravidão de 400 anos. E, para nós, a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Cristo, a libertação do pecado, porque relembra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário”, explicou o pastor.

A história de libertação do povo de Israel também é lembrada pelos católicos. A Páscoa encerra o período da quaresma na Igreja católica, quando os fiéis se dedicam em penitência para a preparação da ressurreição de Jesus Cristo, como explica o bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp. “A Páscoa é a festa judaica que Jesus celebra com seus discípulos. E atualiza todo esse espírito de um Deus que passa a libertar o seu povo, não só libertação terrena, mas também do pecado”, expressou Knupp.

No Cristianismo, a Páscoa é celebrada por diferentes religiões, como também as matrizes africanas, mas com propósitos semelhantes de agradecimento, união, oração, e reflexão, apoiando uns aos outros em momentos de dificuldade.