Foragido do estado de Alagoas é preso em Três Lagoas por tentativa de homicídio

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas cumpriu um mandado de prisão, nessa quarta-feira (8), contra um homem, de 28 anos, acusado de tentar matar uma pessoa, no estado de Alagoas, em 2020. A vítima seria um homem com quem o suspeito teria inimizade.

Os policiais do SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) receberam a informação de que um foragido da justiça alagoana estaria em Três Lagoas. As investigações se iniciaram e foi constatado que o mesmo estava se escondendo no município.

Após a confirmação, uma equipe se dirigiu a uma estrada vicinal, conhecida como Alto Sucuriú, onde o suspeito foi localizado e notificado da ordem judicial para a prisão. Ele é acusado de tentativa de homicídio utilizando golpes de faca.

O suspeito estava em liberdade enquanto respondia ao crime, mas em 2022, a justiça alagoana reconheceu a materialidade dos fatos e emitiu um mandado de prisão contra ele. Ciente da ordem judicial, o mesmo fugiu para Três Lagoas, onde permaneceu escondido desde então, sendo considerado foragido pelas autoridades.

Após a leitura do mandado de prisão, ele foi conduzido à carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde ficará à disposição da Justiça.