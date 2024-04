Pediatra fala sobre o aumento no número de crianças com TEA

O programa RCN Notícias, desta sexta-feira (5), recebeu o médico pediatra Dr. José Augusto Morila Guerra, que abordou sobre o aumento de diagnósticos de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a origem da doença e os avanços da medicina nessa área.

Segundo o médico pediatra, a partir do significado do “autista”, que é olhar para si mesmo, começou a evoluir pesquisas observando esses transtornos neuromotor, que se refere à interação entre o sistema nervoso e o sistema motor do corpo humano, aumentando o número de diagnósticos da doença.

Uma das principais características de uma pessoa com TEA é o desvio do olhar. A evolução de estudos na medicina facilitou encontrar meios de diagnosticar a doença mais rápido. “Se criança já na amamentação não tem o contato visual com a mãe já chama atenção. Antigamente, o diagnóstico era entre quatro a cinco anos, mas hoje, através de métodos como leitura de sinais e relatos da mãe é possível identificar previamente a doença”, explicou o pediatra José Augusto Guerra.

Confira na entrevista abaixo: