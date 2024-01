Pesquisa de Material Escolar é divulgada pelo Procon de Três Lagoas

Pensando na volta as aulas em 2024, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) realizou uma pesquisa de preços para auxiliar os pais e responsáveis nas compras do material escolar.

A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (8), teve como base os produtos de menor valor em cada estabelecimento, não levando em consideração a marca. Os preços podem sofrer alterações nos próximos dias.

Veja a pesquisa completa abaixo:

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas