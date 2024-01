Prefeitura pretende plantar 1 mil árvores em Três Lagoas até final do ano

Um total de 1.000 árvores serão plantadas em um novo projeto realizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea). O projeto estava sendo idealizado desde 2023, e na sexta-feira (5), iniciou com a plantação de 15 mudas de árvores, na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizada na Circular da Lagoa Maior.

Com o objetivo de aumentar ainda mais o número de árvores plantadas na cidade e, assim, melhorar o conforto térmico e colaborar com o meio ambiente, o projeto irá plantar mais árvores em outros pontos da lagoa. Em seguida, será plantado nos Centros de Educação Infantil (CEIs), e posteriormente, nos bairros do munícipio.

Veja a entrevista abaixo com o secretário do Semea: