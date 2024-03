PRF apreende carreta com adulteração de sinal identificador na rodovia BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta com suspeitas de adulteração no sinal identificador, nesta segunda-feira (25), durante fiscalização de rotina na rodovia BR-262, na cidade de Água Clara.

Ao vistoriar à carreta, os policiais da PRF não encontraram nada ilícito, porém ao checar a placa do veículo foram constatadas inconformidades nos números de registro do documento e tarjetas, no Banco Nacional de Dados.

Ao ser questionado pela polícia, o motorista relatou que não sabia da irregularidade, e alegou que era apenas funcionário e o caminhão pertencia a empresa no qual ele trabalha, porém ele não foi informado sobre a inconformidade pelo seu superior.

O motorista e o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde o veículo permaneceu apreendido e o motorista prestou depoimento e foi liberado.