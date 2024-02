Primeira parcela do IPTU ou pagamento à vista vence em março

Em Três Lagoas, muitos contribuintes têm questionando sobre os carnês do IPTU deste ano, tanto em relação à entrega quanto aos valores. Mais de 66 mil carnês serão distribuídos no município.

Os Correios já começaram a entregar os carnês do IPTU deste ano, porém, os contribuintes que ainda não os receberam podem procurar o setor de tributação para retirar o documento. Além disso, é possível obter as guias de pagamento por meio eletrônico.

De acordo com a Secretária de Finanças, Soyla Garcia, cerca de 25 mil contribuintes pagarão o valor correto do Imposto Territorial Urbano (IPTU) em 2024, após um levantamento que identificou novas construções em terrenos antes baldios e ampliações de imóveis que não foram regularizadas junto ao município. Para os demais, haverá apenas a correção da inflação.

Desde 2022, a prefeitura realiza um levantamento para atualizar o cadastro de imóveis do município. Com o auxílio do georreferenciamento, constatou-se mudanças não informadas, como construções novas, ampliações ou modificações nas áreas construídas, que não eram atualizadas desde 2006.

Neste ano, a prefeitura pretende arrecadar R$ 77 milhões com o IPTU. A inadimplência em relação ao pagamento ainda é alta, segundo a secretária.

