Rádio Patrulha cumpre mandado de prisão durante rondas pela Lagoa Maior

A equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou a prisão de um homem, no domingo (14), na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, bairro Jardim Rodrigues, em Três Lagoas, em decorrência de um mandado de prisão em aberto.

Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar, durante patrulhamento na região da Lagoa Maior, avistaram um homem em uma moto vermelha, trafegando no sentido oposto ao da equipe. Reconhecendo o motociclista por seus registros policiais e cientes de que ele era procurado pela justiça, decidiram realizar uma abordagem.

Ao verificar os documentos do motociclista, foi confirmada a existência de um mandado de prisão contra o homem no banco nacional de justiça. Diante disso, ele foi detido e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A moto, devidamente documentada, foi entregue ao irmão do mesmo, que assumiu a responsabilidade pelo veículo.