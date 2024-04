Saúde inicia 4ª etapa do 'Encoleira Cão' para o combate à leishmaniose canina

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciaram a 4ª etapa do projeto em parceria com o Ministério da Saúde, o “Encoleira Cão”, que tem como objetivo implementar coleiras impregnadas com deltametrina.

Iniciado em agosto de 2022, o projeto realiza exames de sangue e implantação de coleiras nos cães, retornando a cada seis meses às residências participantes para trocar as coleiras dos animais e acompanhar os casos. Cada etapa tem duração média de 15 a 30 dias para concluir a troca das coleiras dos pets atendidos, dependendo das condições climáticas para realização das visitas, que ocorrem no horário de expediente da Prefeitura.

Fazem parte do estudo 384 cães dos moradores dos bairros Santa Júlia, Vila Alegre e Santa Rita. Nesta primeira semana, as visitas foram iniciadas no bairro Santa Júlia, durante o horário de expediente da Prefeitura. A cada ano, os exames serão repetidos, e a troca da coleira ocorrerá a cada 6 meses, com limite de 8 ciclos semestrais para comparar a eficácia do tratamento com a coleira contra a Leishmaniose.

Além do telefone do CCZ (67) 99251-1668, os munícipes que moram nas regiões abrangidas pelo estudo podem obter outras informações sobre a ação em www.treslagoas.ms.gov.br/servico/encoleiracao.

*Informações da assessoria da prefeitura.