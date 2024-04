Segue baixo o percentual de lixo com destinação correta em Três Lagoas

A quantidade de materiais recicláveis que tem a destinação correta em Três Lagoas é baixa. A maioria das pessoas não tem o hábito de fazer a separação do lixo. No município, os matérias recicláveis vão para a Cooperativa Arara Azul, que é a responsável pela separação e destinação correta dos produtos.

No final do ano passado, o galpão da cooperativa pegou fogo e ficou totalmente destruído. A empresa responsável pelo local já construiu um novo barracão, mas as obras ainda não têm previsão de conclusão. Mesmo assim, a coleta de materiais recicláveis segue sendo feita.

Enquanto as obras não são concluídas a cooperativa funciona em um espaço improvisado, cedido pela empresa. Devido ao incêndio na cooperativa, a coleta seletiva ficou prejudica, mas segundo o presidente da cooperativa Arara Azul, Eloir Ribeiro, já voltou ao funcionamento normal.

Eloir Ribeiro destaca que, além de contribuir com o meio ambiente, a destinação correta dos materiais recicláveis ajuda muitas famílias. Ele pede que os moradores continuem fazendo a separação do lixo. “Estamos trabalhando em outro local ao lado da RD Ferragens, mas o trabalho está normal. A gente pede para a população colocar para fora de novo, que os caminhões estão passando normalmente”, explicou.

