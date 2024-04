Ladrões invadem fazenda para roubar moto e fogem após vítima reagir com golpes de porrete

Uma mulher, de 57 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, no domingo (28), após criminosos invadirem a fazenda, onde reside, às margens da rodovia BR-262, e agredi-la.

A vítima relatou que mora no local, a 2 km da área urbana. No sábado (27), segundo ela, acordou por volta de 22h40, com barulhos dos cães. Ao levantar para ver o que estava acontecendo, se deparou com a porta da cozinha arrombada. Neste momento, dois homens usando touca anunciaram o assalto e exigiram que ela entregasse a moto.

Continue Lendo...

No entanto, a vítima reagiu. Aproveitou a distração dos suspeitos, pegou um porrete e golpeou um deles. O comparsa vendo o colega ser agredido, puxou a vítima pelos cabelos e chutou as costa dela.

Em seguida, os ladrões teriam desistido do roubo e fugido. Para os policiais da delegacia, a vítima relatou que a fazenda já foi invadida outras cinco vezes, mas dessa vez teria sido a única em que os bandidos tiveram a ousadia de invadir a casa para roubar.

O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.