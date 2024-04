Semana começa com chuva intensa em Três Lagoas

A segunda-feira (15), começou com chuva forte nas primeiras horas da manhã, e a previsão indica sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, em Três Lagoas.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tem previsão de mais chuvas, com acumulados de 50 milímetros. Este cenário se deve ao avanço de uma frente fria que favorecem a formação de nuvens e chuvas em todo o Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 31°C.