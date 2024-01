Semana começa com previsão de tempestade em Três Lagoas

Semana começa com tempo fechado e garoa em algumas regiões da cidade. A segunda-feira (15), será de sol com muitas nuvens e tem previsão de chuva rápida durante o dia, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo em alguns pontos podem ocorrer chuvas intensas e tempestade acompanhada de raios e rajadas de vento, com destaque as regiões Centro-Norte, Leste e Nordeste de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades atmosféricas se devem ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, que favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado. São esperados os acumulados de chuva acima de 30 milímetros nas próximas 24horas.

Em Três Lagoas, as temperaturas serão amenas, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima não passa dos 33°C.