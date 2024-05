Nesta quinta-feira (16), a previsão indica tempo firme, com céu ensolarado e variação de nebulosidade, na região Leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), apesar da queda de temperatura no início da semana, o calor já está retornando, com as máximas variando entre 30°C e 34°C, devido a atuação de uma alta pressão atmosférica.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar a 35°C.