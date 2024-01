Taxa do rotativo do cartão de crédito passa a ser limitada

Consumidores do serviço de cartão de crédito podem ficar um pouco mais aliviados. Uma nova lei que limita o teto dos juros rotativo do cartão de crédito foi sancionada pelo Governo Federal e entrou em vigor no dia 3 de janeiro. A regra estabelece que esses juros não devem ultrapassar 100% do valor original da dívida.

De acordo com a lei, o objetivo é estimular a competitividade de juros entre as instituições financeiras. A nova medida trouxe algumas mudanças. Agora, o consumidor pode transferir a o valor da cobrança no cartão de um banco para outro, sem restrições.

A partir de julho o demonstrativo deve apresentar as operações de crédito, assim como os juros anuais, nominais e efetivos. As faturas também deverão informar: valor total, limite restante, data de vencimento, valor dos encargos a serem cobrados caso haja pagamento da fatura mínima e custo efetivo total das operações de crédito.

Em julho de 2023, a taxa chegou a 445,7%, a maior já cobrada pelo mercado financeiro. A nova regra não deve impactar os lojistas, pois, por lei, o comércio tem garantia de recebimento do valor total da compra.

Para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o limite de taxas pode impactar na oferta de crédito aos consumidores. Segundo dados do Banco Central, cerca de 50% dos usuários do cartão de crédito estão inadimplentes com o serviço.

Cerca de 75% das compras são feitas no método de parcelamento, segundo a Febraban. De acordo com economistas, os juros cobrados, anteriormente, no Brasil eram elevados. A nova regra também garante a portabilidade da dívida.

