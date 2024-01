Terça-feira segue com temperaturas altas em Três Lagoas

O verão 2024 aliado ao fenômeno El Niño tem castigado os moradores de Três Lagoas com altas temperaturas, os termômetros registram temperaturas acima dos 39°C.

Para se ter uma ideia do calor extremo, na madrugada desta terça-feira (9), por volta das 5h30, os termômetros registravam 28°C.

Continue Lendo...

A previsão desta terça-feira, indica sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, não estão descartadas em Três Lagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na região Leste de Mato Grosso do Sul, não estão descartadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário ocorre devido ao forte aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, por isso não se descartam pancadas de chuva típicas de verão.

Os termômetros estarão em elevação, a mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 39°C.