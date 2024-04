Veículo de empresa pega fogo e motorista leva susto em avenida

Uma picape pegou fogo e ficou completamente destruída, no cruzamento da avenida Filinto Miller e a rua Wilson Carvalho Viana, no bairro Santo André, em Três Lagoas. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (25) e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O veículo é de uma transportadora e a mercadoria ficou completamente destruída.

Militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) chegaram ao local e se depararam com o utilitário tomado pelo fogo.

O motorista do veículo relatou que saiu do bairro Jardim Dourados e ao se aproximar da avenida Filinto Miller, percebeu a fumaça em cima do capô e rapidamente o fogo subiu tomando conta do automóvel. O condutor disse aos bombeiros, que teve tempo apenas de retirar algumas caixas que estavam na carroceria do veículo.

Uma pane elétrica é a principal hipótese para o incêndio. O proprietário da transportadora foi ao local, acompanhou o trabalho dos militares e providenciou a remoção da picape.